СМИ: Затонувшее судно с туристами из КНР было перегружено

В результате кораблекрушения у берегов Малайзии погибли трое граждан КНР, еще пятеро туристов числятся пропавшими без вести

Пекин, , 11:33 — REGNUM Потерпевшее крушение у берегов Малайзии судно с китайскими туристами, вероятнее всего, было перегружено, а транспортировка пассажиров велась с явными нарушениями действующего законодательства. Соответствующую информацию распространил китайский телеканал CCTV.

По данным китайских журналистов, потерпевшее крушение судно было рассчитано всего на 12 туристов, однако перевозчик продал 28 билетов. Всего на борту в момент крушения находился 31 человек, в том числе 3 члена экипажа, сообщает CCTV.

Кроме того, журналистам удалось установить, что посадка туристов осуществлялась в порту, не имеющим соответствующей лицензии. Власти Малайзии уже подтвердили данную информацию.

В результате кораблекрушения у берегов Малайзии погибли трое граждан КНР, еще пятеро туристов числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, житель Чэнду рассказал журналистам о том, как ему удалось избежать возможной гибели в числе прочих пассажиров судна, перевернувшегося у берегов Малайзии 28 января. Мужчине, его жене и родителям удалось избежать кораблекрушения благодаря счастливой случайности.