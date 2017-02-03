Мошенничество с сельхозземлями: На Ставрополье будут судить чиновника

Ставрополь, , 11:04 — REGNUM



В Ставропольском крае начинается судебный процесс по обвинению в коррупции бывшего главного специалиста отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, по версии следствия, Цыганков, будучи районным чиновником, составил фиктивную справку отдела Управления Роснедвижимости по Ставропольскому краю, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю.

Так он оформил в свою собственность муниципальный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Он причинил ущерб администрации района на сумму свыше 851 тыс. рублей.

Дело бывшего районного чиновника раскрыто. Обвинительное заключение утверждено и направлено в Степновский районный суд для рассмотрения по существу. Ставрополье — крупнейший в России аграрный регион. Дела о махинациях с сельхозземлями попадают в поле зрения следствия в крае регулярно. Так, осенью минувшего года в Андроповском районе начался суд над бывшим главой Новоянкульского сельсовета, его сыном и подельниками, организовавшими захват земельного участка бывшего сельскохозяйственного кооператива «Янкульский».

По поддельным документам они пытались получить в свою собственность участок площадью не менее 3086 га на сумму свыше 100 миллионов рублей.