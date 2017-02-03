Возбуждено дело о ДТП с маршруткой в Петербурге, где пострадали 9 человек

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки, которое произошло утром 3 февраля в Московском районе Петербурга. В аварии, по уточненным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По материалам следствия, ДТП произошло на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Вторым участником аварии стал легковой автомобиль Daewoo: после столкновения с ним маршрутка влетела в столб.

Ранее также сообщалось о третьем участнике ДТП — еще одном маршрутном автобусе ПАЗ. По данным МЧС, в 07:20 в аварию попали маршрутные такси (автобусы ПАЗ) №К-171, №К-345 и легковой Daewoo.

«Проводится осмотр места происшествия следственно-оперативной группой, с участием инспекторов ГИБДД, назначаются различные экспертизы, в том числе авто-техническая, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Следствие намерено проверить деятельность организации, которой принадлежит маршрутка, на предмет соблюдения ею правил и требований к эксплуатации маршрутных транспортных средств.

Уголовное дело находится на особом контроле руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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