Сотрудникам Кочубеевского карьера не выплатили более 4 млн рублей зарплаты

Ставрополь, , 10:48 — REGNUM



В Ставропольском крае работникам госпредприятия «Кочубеевский карьер» не выплачено заработной платы на сумму свыше 4 млн рублей. В отношении руководства карьера возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, долги перед сотрудниками предприятие копило с 1 апреля по 31 августа 2016 года. Зарплата не выплачивалась частично 65 работникам.

В отношении предприятия была проведена проверка финансово-экономической деятельности, которая показала, что предприятие могло выплатить эти деньги, но посчитало важнее затратить средства на поддержание хозяйственной деятельности предприятия.

Сейчас ведутся допросы руководителей предприятия, изъята документация. Долги перед сотрудниками будут погашены.

Отметим, что подобные дела в крае возбуждаются регулярно. Уже в 2017 году под уголовную статью попал директор пятигорской фирмы ООО «Рассвет», который задолжал своим сотрудникам более 3 млн рублей зарплаты. Глава фирмы не платил зарплату более 30 работникам с июля по декабрь 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно статистическим данным, на 1 декабря 2016 года задолженность по зарплате крупных и средних предприятий в крае составила 4,2 млн рублей. Ранее за 9 месяцев 2016 года в суды края направлялись иски о взыскании более 18 млн рублей долга.