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В детском саду №75 Екатеринбурга произошла вспышка кишечной инфекции

Происшествия
В больницы обратилось шесть воспитанников дошкольного учреждения
Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874 Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Екатеринбург, 3 февраля 2017, 11:09 — REGNUM  В детском саду №75 города Екатеринбурга проводится эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«С 25 января по 02 февраля 2017 года поступило шесть экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией детей из 3 групп детского сада», — говорится в сообщении управления.

На данный момент специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных правил, условий хранения продуктов и медосмотров у персонала учреждения. Проводятся лабораторные проверки воды, продуктов и смывов. Установлено, что причиной острой кишечной инфекции стал норовирус 2 типа, который был обнаружен у заболевших детей. В детском саду проведена дезинфекция, а группы, в которых заболели дети, были закрыты до 6 февраля.

Напомним, что с января 2017 в Свердловской области наряду с ОРВИ и гриппом отмечается сезонный подъём вирусных кишечных инфекций. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что наибольшему риску заболевания норовирусными и ротовирусными инфекциями подвержены дети до трёх лет.

По данным управления в начале текущего года наибольшим рискам по заболеваемости ОКИ подвержены жители областного центра, Ирбита, Первоуральска, Полевского и Слободо-Туринского района.

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