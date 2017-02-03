В Приморье выясняют обстоятельства гибели военного вод винтами самолёта
ЧП произошло на военном аэродроме
Владивосток, 3 февраля 2017, 10:41 — REGNUM Военный погиб на аэродроме в Приморском крае, попав под винты самолёта. Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Уточняется, что, по предварительным данным, военнослужащий нарушил правила техники безопасности. Все обстоятельства гибели человека выясняются.
Ранее сообщалось, что на одном из приморских аэродромов произошло ЧП, в котором погиб человек. По данным СМИ, погибший — старший лейтенант.
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