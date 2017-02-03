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Ростовская область: чиновник идёт под суд за непригодное жильё для сирот

Происшествия
На скамье подсудимых оказался директор департамента строительства и городского развития Новочеркасска Геннадий Зацепилов

Ростов-на-Дону, 3 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  

В Ростовской области под суд за превышении должностных полномочий при покупке квартир для детей-сирот отправят бывшего директора департамента строительства и городского развития Новочеркасска. Геннадий Зацепилов, как считают следователи, причинил ущерб бюджету города более чем на 24,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

По версии следствия, два года назад чиновник занимался организацией покупки квартир для детей-сирот. Он подписал контракт на жилье с индивидуальным предпринимателем, а затем и акт приема-передачи жилого дома. Как выяснилось, 26 квартир в жилом доме по улице Центральная, 7 оказались непригодными для проживания. В ходе проверки было выявлено, что газа в жилищах нет, полноценные кухни отсутствуют, а у имеющихся кухонь-ниш общая вентиляция с жилой комнатой. Это подтвердила и строительно-техническая экспертиза, которая показала, что квартиры не соответствуют проекту, а также санитарно-техническим, пожарным и строительным нормам.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2016 года по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Спустя год Геннадию Зацепилову было предъявлено обвинение.

В ходе расследования уголовного дела появились новые фигуранты. Это главный архитектор — начальник управления архитектуры и градостроительства местной администрации. Предполагается, что он, выходя за пределы своих служебных полномочий, выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания в многоквартирный жилой дом и на ввод в эксплуатацию объекта. В отношении чиновника также заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Напомним, в 2016 году в Ростовской области было выявлено несколько фактов нарушений жилищных прав детей-сирот. Случаи произошли в Морозовском, Каменском районах, Таганроге. В конце прошлого года под следствие попал глава Цимлянского района. Андрей Садымов подозревается в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) за незаконную трату бюджетных денег на недостроенное жилье для детей-сирот.

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По информации облправительства, с 2007 года на Дону жилье получили более 7 тыс. детей-сирот, на эти цели было выделено более 6,5 млрд рублей. В 2017 году планируется обеспечить жильем около 1,5 тыс. детей-сирот. Из федерального и областного бюджетов на эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

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