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Мины, патроны: В Чечне уничтожен тайник боевиков

Происшествия
Арсенал вооружения был обнаружен в Ачхой-Мартановском районе

Грозный, 3 февраля 2017, 10:35 — REGNUM  В Чечне обнаружен крупный схрон с вооружением. На него вышли военнослужащие отдельного специального моторизованного батальона грозненского соединения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ во время спецоперации в Ачхой-Мартановском районе по преследованию и задержанию боевиков.

В тайнике находились пять мин для миномета, противотанковая мина и большое количество патронов к стрелковому оружию, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Нацгвардии.

Опасный участок местности был оцеплен. Специалисты саперной группы уничтожили арсенал накладным зарядом. В настоящее время по факту обнаружения боеприпасов проводится проверка.

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В Дагестане и Чечне найдены схроны боевиков с оружием и боеприпасами

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года блиндаж с вооружением был обнаружен в Сунженском районе Чечни. Среди вещей, находившихся в тайнике, были найдены автоматные патроны и граната, оборудование для подрывных устройств, газовые баллоны. Кроме того, здесь же находились камуфлированное обмундирование, медикаменты и религиозная литература.

В апреле 2016 года схрон с вооружением был найден в Итум-Калинском районе Чечни. Были изъяты ручной пулемет, четыре автомата Калашникова, магазины к ним, карабин, несколько тысяч патронов различного калибра, оптический прицел, разгрузочный жилет.

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