МОК наградил орденом экс-главу комиссии по допингу в Сочи

Комитет признателен Каниве за «мудрые и дельные рекомендации»

Лозанна, Швейцария, , 10:33 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) наградил орденом за «вклад в олимпийское движение» Ги Каниве, который ранее возглавлял комиссию по расследованию допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

По словам главы МОК Томаса Баха, комитет признателен Каниве за «мудрые и дельные рекомендации». Они легли в основу многих важных решений, принятых МОК, говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена были дисквалифицированы или подверглись дополнительным проверкам ряд российских спортсменов, в том числе призеров Олимпиады 2014 в Сочи.

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