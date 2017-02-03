Житель Твери получил пять лет колонии за финансирование террористов

Тверь, , 10:31 — REGNUM Пять лет в колонии общего режима придется провести жителю Твери за финансирование террористической организации. Решение по уголовному делу вынес 2 февраля Московский окружной военный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тверской области. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма»).

Как установлено судом и следствием, в июне 2014 года 23-летний житель Твери через социальную сеть начал переписку с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который принимал участие в деятельности террористов на территории Сирии. Через некоторое время после общения с ним подсудимый проникся чувством «искаженно трактуемого религиозного единства» и решил оказать финансовую помощь своему новому знакомому. Деньги житель Твери перечислил на банковский счет члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес решение о виновности подсудимого в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, также он должен заплатить штраф 200 тыс. рублей.

Это далеко не первый случай, когда на территории Тверской области выявляются сторонники террористов. Так, летом прошлого года ФСБ пресекла деятельность в регионе целой ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — были задержаны несколько человек — выходцев из стран Средней Азии: они жили на съемной квартире и занимались вербовкой новых членов. До этого в Твери же был задержан гражданин Туркмении, которого разыскивал Интерпол. Летом 2015 год суд приговорил к полутора годам лишения свободы студента из Азербайджана, который готовился уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

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