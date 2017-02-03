Пятница, 03 Февраля 2017 года
11:46:11 МСК

Житель Твери получил пять лет колонии за финансирование террористов

Происшествия
Мужчина перечислял деньги на счет организации, запрещенной в РФ

Тверь, 3 февраля 2017, 10:31 — REGNUM  Пять лет в колонии общего режима придется провести жителю Твери за финансирование террористической организации. Решение по уголовному делу вынес 2 февраля Московский окружной военный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тверской области. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности в виде финансирования терроризма»).

Как установлено судом и следствием, в июне 2014 года 23-летний житель Твери через социальную сеть начал переписку с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который принимал участие в деятельности террористов на территории Сирии. Через некоторое время после общения с ним подсудимый проникся чувством «искаженно трактуемого религиозного единства» и решил оказать финансовую помощь своему новому знакомому. Деньги житель Твери перечислил на банковский счет члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес решение о виновности подсудимого в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, также он должен заплатить штраф 200 тыс. рублей.

Это далеко не первый случай, когда на территории Тверской области выявляются сторонники террористов. Так, летом прошлого года ФСБ пресекла деятельность в регионе целой ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — были задержаны несколько человек — выходцев из стран Средней Азии: они жили на съемной квартире и занимались вербовкой новых членов. До этого в Твери же был задержан гражданин Туркмении, которого разыскивал Интерпол. Летом 2015 год суд приговорил к полутора годам лишения свободы студента из Азербайджана, который готовился уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверской области задержаны вербовщики исламистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Исламское государство»
Главное сегодня
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги о истории Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
ещё главное