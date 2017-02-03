Нападение на подростков на горе Машук раскрыто на Ставрополье

Двое парней из Кабардино-Балкарии напали на подростков 15 и 16 лет на горе Машук и отобрали дорогие мобильники

Ставрополь, , 10:30 — REGNUM



Разбойное нападение на подростков на горе Машук раскрыто в Ставропольском крае. За подозрение в разбое арестованы два жителя Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в Пятигорске на пути подъема на гору Машук. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, 24 декабря неизвестные напали на двух подростков 15 и 16 лет.

Подростков избили резиновыми дубинками и под угрозой ножа отобрали дорогие мобильники, стоимостью 45 и 25 тысяч рублей. У подростков забрали и другие ценные вещи, после чего нападавшие сели в машину и уехали.

Во время расследования под подозрение в разбое попали двое жителей Кабардино-Балкарии. Это 24-летний студент и 17-летний его подельник. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Сейчас они задержаны и арестованы. Следователи выясняют, что случилось с похищенным имуществом и как его вернуть владельцам. Расследование продолжается.

Преступления против подростков нередки на Ставрополье. Только за прошлый год, по данным СКР, таких преступлений было совершено 255. Как ранее сообщало ИА REGNUM, чаще всего, это посягательство на половую неприкосновенность или жизнь детей и подростков.

В суд направлено 175 таких уголовных дел. Потерпевшими признаны свыше 230 детей.