ДНР: ВСУ ведут массированный обстрел села Ленинского
Донецк, 3 февраля 2017, 10:29 — REGNUM Село Ленинское, расположенное на юге Донецкой Народной Республики, подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 3 февраля сообщает Донецкое агентство новостей.
По словам временного главы администрации Новоазовского района Анатолия Яновского, атака началась ранним утром. Вечером 2 февраля в результате обстрелов по селу повреждения получили три жилых дома.
«Уже около сорока минут украинские военные ведут непрекращающийся обстрел Ленинского. Пока данных о пострадавших не поступало», — сказал Яновский.
Вместе с тем, администрация Донецка сообщает об обстреле ряда районов города со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых погибли и пострадали люди, повреждения получили здания и объекты инфраструктуры.
«В ночь на 3 февраля обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский, Калининский, Буденновский, Кировский и Петровский районы», — говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что повреждения получили жилые дома, здание районной администрации, а также школы, детские сады, больница и котельные. В ряде жилых домов нет газа и электричества.
МЧС республики сообщает о двух погибших и 13 пострадавших в результате ночных обстрелов города из РСЗО «Ураган».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января в Донбассе началось наиболее серьезное за последние месяцы обострение обстановки. ВСУ ведут массированные артобстрелы на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. В частности, украинские военные применяют для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»
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