В результате ЧП на шахте в Китае пострадали 5 горняков

Руководство шахты вызвано в полицию для дачи показаний

Пекин, , 10:22 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Хэйлунцзян подтвердили информацию об инциденте на одной из угольных шахт в городском округе Цзиси. В результате воспламенения газовой смеси серьезные ожоги получили 5 работников угольной шахты.

По данным полиции, ЧП произошло в ночь со 2 на 3 февраля. В момент инцидента под землей находились 19 шахтеров, которые самостоятельно смогли покинуть шахту. Пятеро горняков обратились за медицинской помощью, пишет «Сина синьвэнь».

Причины инцидента уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство шахты вызвано в полицию для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 января власти провинции Шаньси подтвердили информацию о гибели 9 граждан КНР на шахте, принадлежащей компании China National Coal Group в городском округе Шучжоу.

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