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Сотрудник администрации главы Северной Осетии помещен под арест

Происшествия
Оказавшего сопротивление сотрудникам полиции нарушителя ПДД уволят

Владикавказ, 3 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  В Северной Осетии арестован сотрудник администрации главы и правительства республики Тамерлан Гамосов, оказавший сопротивление сотрудникам полиции. По словам руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева, чиновник-нарушитель будет уволен.

«Учитывая обстоятельства происшедшего, противоправный и аморальный характер его проступка, приняты необходимые меры для того, чтобы в установленном порядке прекратить трудовые отношения с Тамерланом Гамосовым», — цитирует Келехсаева «Интерфакс».

По словам руководителя администрации, нарушитель работает в государственно-правовом управлении администрации главы и правительства региона, замещает должность главного советника гражданской службы. С 16 января 2017 года находится в долгосрочном отпуске без содержания.

В отношении 37-летнего жителя города Владикавказа организована доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, инцидент в участием чиновника из администрации главы Северной Осетии произошел 31 января. Дежурившие на Московском шоссе в городе Владикавказе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили за нарушение правил дорожного движения автомашину «Лексус» под управлением местного жителя. При проверке документов в машине было обнаружено оружие.

Водитель отказался выйти из машины и предоставить документы на оружие. Он объяснил наличие пистолета тем, что это его табельное оружие, при этом он позвонил своему начальству с просьбой вмешаться в ситуацию. Далее нарушитель попытался скрыться с места происшествия.

«Один из сотрудников ДПС оказался зажат передней дверью, его протащило за машиной несколько метров, и он упал на землю. В ходе преследования сотрудники полиции применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля, и водитель был задержан», — говорится в сообщении СКР.

По данным «Кавказского узла», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия». Советский суд города Владикавказа вынес решение о заключении Гамосова под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии задержан чиновник, сбивший на «Лексусе» сотрудника ДПС

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