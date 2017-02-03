Более 30 домов повреждены в Донецке из-за обстрелов

3 февраля представитель командования ДНР сообщил, что ВСУ около полуночи обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Киевский район Донецка

Донецк, , 10:09 — REGNUM В Киевском районе Донецка в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ повреждены более 30 домов и газопровод. Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель районной администрации.

«В 25 домах осколочные повреждения или повреждения остекления, еще в 4-х домах прямые попадания, — уточняет чиновник. — Также по адресу улица Артема, 198д поврежден газопровод».

Представитель районной администрации добавил, что в результате взрывов, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 февраля представитель командования Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) около полуночи обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Киевский район Донецка.

«Район проспекта Киевский, 6, прилёт из РСЗО «Град», — сказал источник.

Читайте также: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»