В Воронеже полиция ищет живодеров, учинивших расправу над бездомными щенкам

Воронеж, , 10:00 — REGNUM В Воронеже полиция разбирается в жестоком убийстве бездомного щенка. Проверка проводится после заявления управления экологии администрации города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе мэрии.

О том, что в поселке Тенистый в конце января неизвестные живодеры учинили зверскую расправу над щенками, местным СМИ рассказали волонтеры фонда «Право на жизнь». Щенки жили на свалке — их подкармливали местные жители. Волонтеры подыскали нескольким из них хозяев. Однако за день до того, как щенков планировали забрать, неизвестные избили собак: у двоих сломаны челюсти, еще у одного — сильнейшие ушибы, у двоих — ссадины. Позже, недалеко от этого места, волонтеры обнаружили труп жестоко убитого щенка.

Как сообщили в управлении экологии мэрии, в адрес отдела полиции №5 УМВД РФ Воронежа направлено обращение с просьбой организовать проверку по данному факту.

Управление экологии призывает жителей Воронежа, которые стали свидетелями убийства щенка, помочь полиции в установлении лиц, которые совершили преступление, и сообщить об этом по телефонам городского управления экологии: 228−31−89, 228−31−82, 228−31−74.