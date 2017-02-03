В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада

Донецк, , 09:51 — REGNUM В Донецке в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ были повреждены 5 школ и 2 детских сада. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети Facebook.

«Нанесен колоссальный ущерб жилому фонду, инфраструктуре, — пишет он. — Пострадало 5 школ, 2 детских садика».

По его словам, в результате взрывов погиб один человек, еще около 10 получили различные ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) и перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села.

1−2 февраля в ДНР было полностью закрыто транспортное сообщение с Горловкой, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) простреливают трассу «Донецк-Горловка».

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