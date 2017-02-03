Закрытые ранее трассы Ставрополье открыты для проезда после расчистки

Ставрополь, , 09:50 — REGNUM



В Ставропольском крае утром 3 февраля открыли для проезда трассы под Георгиевском и под Пятигорском, которые накануне занесло снегом так, что движение транспорта пришлось закрыть. Ситуацию усугубляет сильный боковой ветер.

Сейчас по дороге «Западный обход города Георгиевска» и трассе «Пятигорск — Георгиевск» можно ездить беспрепятственно.

В региональном управлении ГИБДД сообщили ИА REGNUM, что движение на всех дорогах Ставропольского края идёт в штатном режиме. Все закрытые вечером 2 февраля трассы за ночь очистили и обработали противогололедными препаратами.

Ранее ГИБДД констатировало, что даже на открытых трассах целого ряда районов края движение затруднено. Наиболее напряженная обстановка складывалась на дорогах Александровского, Изобильненского, Кочубеевского, Новоалександровского, Андроповского и Шпаковского районов, а также на федеральной трассе «Кавказ».

Сейчас также на всех автодорогах дежурят экипажи ДПС, которые следят за состоянием проезжей части. По данным регионального МЧС в крае сохраняются неблагоприятные погодные условия. Ночью и утром метель, порывы западного ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщили ИА в ведомстве.

Как ранее сообщал глава ставропольской Госавтоинспекции Алексей Сафонов, текущей зимой в крае из-за непогоды закрывались уже 18 дорог краевого и федерального значения.

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