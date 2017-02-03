Восемь человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла утром 3 февраля в Московском районе Санкт-Петербурга. Столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщает региональное УГИБДД.

«На перекрестке ул. Типанова и пр. Космонавтов жуткое ДТП. Маршрутка в районе пешеходного перехода влетела в столб на тротуаре, рядом с остановкой. Люди на земле лежат…» — такое сообщение появилось в соцсети сразу после аварии.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, столкновение трех транспортных средств произошло в 07:20 на проспекте Космонавтов у дома 45. Участниками ДТП стали маршрутные такси (автобусы ПАЗ) №К-171, №К-345 и легковой автомобиль Daewoo. На место ДТП прибыло сразу 15 спасателей на трех единицах техники.

Большое число пострадавших объясняется тем, что одна из маршруток после столкновения врезалась в столб. Однако, по словам очевидцев, если бы она влетела на остановку, которая была полна людей, жертв было бы не избежать.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель легкового автомобиля, который не пропустил маршрутку, выполняя левый поворот.

Добавим, что на сегодня в Петербурге прогнозировался гололед на дорогах.