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В Печорском районе Коми ликвидировали последствия прорывов нефтепровода

Происшествия
Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» завершила работы по ликвидации последствий утечки нефти в Печорском районе. Очищена загрязненная территория на площади 3300 квадратных метров (0,33 гектара)

Сыктывкар, 3 февраля 2017, 09:00 — REGNUM  В итоге ликвидационных работ убрано и вывезено более 150 кубических метров нефтесодержащей жидкости и 304 кубических метра нефтезагрязненного грунта. В ближайшее время Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Коми проведёт исследование на наличие остаточных концентраций нефтепродуктов на месте проведения работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Весной этого года качество проведенных работ по ликвидации нефтеразлива на этих участках проверит Межведомственная комиссия по проверке выполнения мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья с целью недопущения попадания нефтепродуктов в водотоки в период паводка. Работы по технической и биологической рекультивации компания планирует провести летом, соответственно осенью восстановленные земельные участки будут представлены комиссии по приемке нефтезагрязненных земель», — пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Два технических инцидента, связанные с разгерметизацией межпромыслового нефтепровода (диаметром 219 мм), произошли 16 января этого года на Южно-Терехевейском нефтяном месторождении КЦДНГ-6 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (недалеко от поселка Каджером, приблизительно в 110 километрах от города Печоры). В водотоки нефть не попала — ближайшие природные водные объекты расположены на расстоянии 4−5 км от зоны утечки.

Утечка нефти была локализована сразу же в первые два дня после обнаружения разгерметизации нефтепровода 16−17 января. Работы по очистке территории и вывозу нефти также были начаты в оперативном режиме. На участках устранения инцидентов работали 10 человек из числа персонала НАСФ КЦДНГ-6 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», было задействовано 6 единиц техники: 2 экскаватора, вакуум-бочка, самосвал, трал, вахтовый автомобиль. Велась откачка нефтесодержащей жидкости, которая утилизировалась на ДНС «Южный Терехевей». Нефтезагрязненный грунт вывозился на шламонакопитель Кыртаельского нефтегазового месторождения силами подрядной организации — ООО «Автогазкомплект». Взамен снятому слою загрязненной почвы на места инцидентов завезен чистый грунт с торфом.

Читайте ранее в этом сюжете: Утечка нефти в результате порывов нефтепровода произошла в Коми

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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