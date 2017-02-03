В провинции Хэйлунцзян обнаружены партии недоброкачественной продукции

Поставлялась ли она на российский рынок, не сообщается

Харбин, Китай, , 08:57 — REGNUM Управление по надзору за продуктами питания и лекарственными средствами Провинции Хэйлунцзян объявило в среду о выявлении продукции, не соответствующей нормам, передает 3 февраля «Жэньминь жибао».

В результате проверки образцов из 869 партий среди 9 видов товаров, было установлено, что 16 партий не удовлетворяют требованиям, установленным китайскими надзорными органами. Среди недоброкачественной продукции имеется алкоголь, масло и фрукты.

Провинция Хэйлунцзян расположена на Северо-Востоке Китая и граничит с российским Хабаровским и Приморским краями, а также Амурской областью, являясь важным торгово-экономическим партнером. Поставлялась ли продукция на российский рынок не сообщается.