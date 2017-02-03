Пропавший без вести китайский олигарх нанимал женщин-телохранителей

О местонахождении бизнесмена до сих пор ничего не известно

Гонконг, Китай, , 08:35 — REGNUM Китайский олигарх Сяо Цзяньхуа, который таинственным образом исчез в прошлую пятницу в Гонконге, нанимал телохранителей в частной охранной фирме, находящей в Шеньжене. При чем, по словам основателя фирмы, он предпочитал лиц женского пола в качестве телохранителей, сообщает 3 февраля газета гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Основатель охранной фирмы Zhongzhou Tewei Чен Тун заявил, что Сяо был единственным клиентом фирмы со столь специфическими требованиями. Чен отказался сообщить, сколько телохранителей, работающих в его фирме, обслуживали безопасность миллиардера. Однако, он уточнил, что спрос на телохранителей женского пола в материковом Китае в среднем значительно вырос в последнее время среди успешных бизнесменов.

Напомним, что 45-летний глава холдинга Tomorrow Group Сяо Цзяньхуа пропал из своего номера в отеле Four Seasons вечером в прошлую пятницу. О его местонахождении поступает крайне противоречивая информация. В частности, некоторые источники сообщают, что он был арестован полицией и доставлен на материковую часть Китая, а другие — будто бы он был похищен. Есть также версия, что он находится на отдыхе за рубежом.