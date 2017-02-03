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Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки заплатит крупный штраф за подкуп

Происшествия
За свои услуги по экспертизе он потребовал с бизнесвумэн 60 тыс. рублей

Петропавловск-Камчатский, 3 февраля 2017, 08:27 — REGNUM  На Камчатке вынесен обвинительный приговор главе Торгово-промышленной палаты региона Сергею Кузьминицкому, который обвинялся в коммерческом подкупе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФСБ края, он заплатит более полумиллиона рублей штрафа.

«В октябре 2015 года камчатскими контрразведчиками он был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении подкупа. В целях личного обогащения Кузьминицкий требовал от жительницы краевого центра 60 тысяч рублей», — напомнили в ФСБ.

В СКР корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что до задержания — еще в мае 2014 года, президент ТПП получил от жительницы краевого центра заявку на проведение экспертизы. «Но за её проведение он потребовал от женщины для себя денежное вознаграждение. При этом заказчица оплатила официальную экспертизу. После этого, используя свои полномочия, подозреваемый продолжил требовать от заказчицы личного вознаграждения под условием предоставить в суд свои пояснения по экспертизе только после передачи денежного вознаграждения», — сказали в СКР.

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