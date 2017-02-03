9 человек пострадали при обрушении жилого дома в китайском Вэньчжоу

Среди них, по последним данным, двое отправлены в больницу, здоровью семи ничего не угрожает

Вэньчжоу, Китай, , 08:02 — REGNUM В городе Вэньчжоу китайской провинции Чже цзян обрушился жилой дом, 9 человек найдены спасателям, двое доставлены в больницу, передает 3 февраля «Жэньминь жибао».

Жители поселка Чжанцзи уезда Вэньчэн стали жертвами обвала четырехэтажного дома. По имеющимся данным, известно о девяти пострадавших. По итогам не прекращавшихся всю ночь поисково-спасательных мероприятий, 9 человек извлечено спасателями, среди которых здоровью семи ничего не угрожает, а двое отправлены в больницу. В настоящий момент ведутся работы по расчистке завалов.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи оставшихся под завалами гражданах.

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