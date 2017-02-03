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Краденый велосипед в Сочи вывел на торговца людьми

Происшествия
Подозреваемый помещен в СИЗО

Сочи, Краснодарский край, 3 февраля 2017, 07:59 — REGNUM  В Краснодарском крае иностранец попался на краже велосипеда. Однако, как оказалось, он уже попадал в поле зрения полиции и в настоящий момент находится в розыске за более тяжкое преступление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ 3 февраля, в межгосударственный розыск его объявило МВД Молдавии.

«В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 Уголовного Кодекса Республики Молдова «Торговля людьми», — уточнила официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Попался же 54-летний житель одной стран ближнего зарубежья на краже велосипеда. Транспорт он похитил возле одного из гипермаркетов города-курорта Сочи. Подозреваемый был задержан полицейскими. За кражу дознаватели завели на него уголовное дело. Сведения о преступном прошлом мужчины были выявлены в ходе следствия.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В дальнейшем он будет передан инициатору межгосударственного розыска.

Добавим, что если эксплуатация рабского труда и торговля людьми на Кубани достаточно редки, то нарушений миграционного законодательства предостаточно. Только за прошедшую неделю в Краснодарском крае было выявлено более 1,3 тысячи правонарушений в сфере миграции. Чаще всего в отношении нелегальных мигрантов и их работодателей полицейские составляли протоколы за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания на территории страны, а также незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 18 тысяч нелегальных мигрантов поймали на Кубани в прошлом году

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Торговля людьми
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