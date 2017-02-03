Жертвами обрушения зданий в Китае стали 7 человек

Еще двое граждан КНР доставлены в больницу в тяжелом состоянии

Ханчжоу, Китай, , 07:58 — REGNUM Власти провинции Чжэцзян подтвердили информацию о завершении спасательной операции на месте обрушения четырех пятиэтажных домов в уезде Вэньчэн. По данным властей, в результате трагедии погибли 7 человек, двоих местных жителей удалось извлечь из-под завалов живыми.

Одна из спасенных жительниц смогла дозвонится до службы спасения, находясь под завалами обрушившихся зданий. Благодаря телефонному звонку спасатели смогли оперативно разыскать 63-летнюю женщину и вызволить ее из-под обломков, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время на месте ЧП продолжается разбор завалов. Причины произошедшего до сих пор не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ЧП в уезде Вэньчан провинции Чжэцзян произошло 2 февраля примерно в 8:05 по местному времени.