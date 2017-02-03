Жители района Якутии просят очистить Арктику от металлолома

Якутск, , 07:49 — REGNUM Обеспокоенные состоянием окружающей среды жители Булунского района Якутии обратились в региональное отделение «Народного фронта» с просьбой вывезти из арктической зоны республики тонны металлолома. «Наш улус страдает не только от нефти, но и от большого количества металлолома, бочек с ГСМ, оставленных различными хозяйствующими субъектами, брошенных военными авиа‑ и автотехникой, радиолокационных антенн», — приводит отрывок из письма якутян пресс-служба республиканского «Народного фронта».

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К экологическим проблемам в муниципалитете привело хозяйственное освоение Арктики, утверждают булунцы. Они обеспокоены состоянием окружающей среды в своём районе.

Скопление металлолома в районе поселков Тикси, Таймылыр, Новосибирских островов и на территории других арктических районов Якутии подтвердил мониторинг ОНФ. На острове Котельный ржавеют около 5 тысяч бочек с остатками ГСМ, на острове Большой Ляховский около тысячи таких бочек. В поселке Тикси-3 на окраинах бывшего военного аэродрома остались ангары с брошенной авиатехникой и сооружения строительного полка с автотранспортом. В поселке Таймылыр около бывшего военного городка «Волжанка» обнаружена свалка металлолома радиусом 700 квадратных метров.

Без федеральной поддержки, республике проблемы скопления металлолома не решить, уверена член штаба ОНФ в Якутии, председатель постоянного Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания республики Елена Голомарёва.

«От тяжелых экологических последствий таких свалок Арктику может уберечь только конструктивная работа на всех уровнях, включая надзорные органы, органы местного самоуправления, исполнительную и законодательную власти региона», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, для полной очистки Арктики от металлолома требуется 62 миллиарда рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 миллионов тонн в 150 точках на территории региона.