Пятница, 03 Февраля 2017 года
08:40:38 МСК

Жители района Якутии просят очистить Арктику от металлолома

Происшествия
На вывоз металлолома республике нужны федеральные деньги

Якутск, 3 февраля 2017, 07:49 — REGNUM  Обеспокоенные состоянием окружающей среды жители Булунского района Якутии обратились в региональное отделение «Народного фронта» с просьбой вывезти из арктической зоны республики тонны металлолома. «Наш улус страдает не только от нефти, но и от большого количества металлолома, бочек с ГСМ, оставленных различными хозяйствующими субъектами, брошенных военными авиа‑ и автотехникой, радиолокационных антенн», — приводит отрывок из письма якутян пресс-служба республиканского «Народного фронта».

Читайте также: Якутия на пороге Года экологии: «Предстоит большая работа»

К экологическим проблемам в муниципалитете привело хозяйственное освоение Арктики, утверждают булунцы. Они обеспокоены состоянием окружающей среды в своём районе.

Скопление металлолома в районе поселков Тикси, Таймылыр, Новосибирских островов и на территории других арктических районов Якутии подтвердил мониторинг ОНФ. На острове Котельный ржавеют около 5 тысяч бочек с остатками ГСМ, на острове Большой Ляховский около тысячи таких бочек. В поселке Тикси-3 на окраинах бывшего военного аэродрома остались ангары с брошенной авиатехникой и сооружения строительного полка с автотранспортом. В поселке Таймылыр около бывшего военного городка «Волжанка» обнаружена свалка металлолома радиусом 700 квадратных метров.

Без федеральной поддержки, республике проблемы скопления металлолома не решить, уверена член штаба ОНФ в Якутии, председатель постоянного Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания республики Елена Голомарёва.

«От тяжелых экологических последствий таких свалок Арктику может уберечь только конструктивная работа на всех уровнях, включая надзорные органы, органы местного самоуправления, исполнительную и законодательную власти региона», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, для полной очистки Арктики от металлолома требуется 62 миллиарда рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 миллионов тонн в 150 точках на территории региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
ещё главное