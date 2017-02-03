Китайских полицейских закидали гранатами на границе с Мьянмой

Двое подозреваемых мертвы, двое полицейских ранены в перестрелке после того, как полицейские попытались остановить машину с подозреваемыми

Куньмин, Китай, , 07:03 — REGNUM Преступники закидали китайских полицейских гранатами во время основного этапа операции по борьбе с наркотрафиком, развернувшегося в Китайский Новый год. Стрельба произошла утром 28 февраля после того, как полицейскими был остановлен автомобиль, в котором, как предполагалось, перевозились наркотические вещества близ границы Китая и Мьянмы в провинции Юньнань, передает 2 февраля гонконгская South China Morning Post (SCMP)

Юньнаньская полиция сообщила, что преступники оказали сопротивление властям и пытались скрыться, затем открыли огонь по офицерам полиции. Один подозреваемый был убит полицией на месте, а другой получил серьезные ранения и позже скончался в госпитале.

Двое офицеров также были ранены и незамедлительно отправлены в ближайшую больницу. Состояние здоровья обоих стабильное.

Как сообщила полиция, ей удалось изъять в общей сложности 330 кг. наркотических веществ за время проведения операции, включая героин, метамфетамин и опий. Также были конфискованы дробовик и 10 патронов к нему.

Пользователи социальных сетей, как утверждает SCMP, выразили благодарность сотрудникам полиции за их действия.