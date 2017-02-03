Пятница, 03 Февраля 2017 года
05:40:08 МСК

Против мэра приморского моногорода возбуждено второе уголовное дело

Происшествия
На этот раз камнем преткновения стал «снежный» вопрос

Владивосток, 3 февраля 2017, 04:46 — REGNUM  В Приморье против главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты меньше чем за месяц возбудили второе уголовное дело. К статье о злоупотреблении должностными полномочиями прибавилось незаконное участие в предпринимательской деятельности. Ныне арестованный мэр моногорода якобы помог ООО «Автобаза №7» получить контракт на сумму в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Приморскому краю Аврору Римскую.

Читайте также: Приморский край ждут серьезные политические баталии

Преступную деятельность Игорь Сахута, по версии следствия, осуществлял с ноября 2013 года по декабрь 2015 года. Лично и через доверенных лиц он участвовал в управлении ООО «Автобаза №7» и оказывал компании покровительство, создавая выгодные условия для заключения с мэрией Дальнегорска контрактов.

Так, при помощи Сахуты «Автобаза №7» получила договор на уборку свежевыпавшего снега на территории моногорода в 2016 году. Стоимость услуг превысила 2,2 миллиона рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения», — говорится в сообщении.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Дальнегорска по вопросам ЖКХ Сергей Сегал заявил, что контракт на уборку снега, о котором сегодня говорит следствие, был сложный, и к концу приёма заявок тендером заинтересовалась только «Автобаза №7», которую после прохождения всех необходимых процедур и признали победителем.

«Контракт был заключён, и в течение года он был исполнен в полном объёме. После тоже был размещён контракт — опять один участник. Нет у нас ни второго, ни третьего, ни четвёртого, — подчеркнул Сергей Сегал. — Нет желающих по какой-то причине, скорее всего, это малобюджетность и наши большие требования по уборке снега. Техника у предпринимателей есть, в небольшом количестве, однако желающих, третий год, кроме «Автобазы №7» нет».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Дальнегорского городского округа был задержан 16 декабря решением Ленинского районного суда. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в новое. Следствие сообщает о причинённом бюджету Приморья и городского округа ущербе из-за действий Игоря Сахуты в размере 22 миллионов рублей.

Сам фигурант уголовного дела обвинения отрицает. На невиновности мэра моногорода настаивают и сотрудники администрации Дальнегорска, которые убеждены, что реализация программы осуществлялась в рамках закона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
ещё главное