Против мэра приморского моногорода возбуждено второе уголовное дело

На этот раз камнем преткновения стал «снежный» вопрос

Владивосток, , 04:46 — REGNUM В Приморье против главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты меньше чем за месяц возбудили второе уголовное дело. К статье о злоупотреблении должностными полномочиями прибавилось незаконное участие в предпринимательской деятельности. Ныне арестованный мэр моногорода якобы помог ООО «Автобаза №7» получить контракт на сумму в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя СУ СКР по Приморскому краю Аврору Римскую.

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Преступную деятельность Игорь Сахута, по версии следствия, осуществлял с ноября 2013 года по декабрь 2015 года. Лично и через доверенных лиц он участвовал в управлении ООО «Автобаза №7» и оказывал компании покровительство, создавая выгодные условия для заключения с мэрией Дальнегорска контрактов.

Так, при помощи Сахуты «Автобаза №7» получила договор на уборку свежевыпавшего снега на территории моногорода в 2016 году. Стоимость услуг превысила 2,2 миллиона рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения», — говорится в сообщении.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Дальнегорска по вопросам ЖКХ Сергей Сегал заявил, что контракт на уборку снега, о котором сегодня говорит следствие, был сложный, и к концу приёма заявок тендером заинтересовалась только «Автобаза №7», которую после прохождения всех необходимых процедур и признали победителем.

«Контракт был заключён, и в течение года он был исполнен в полном объёме. После тоже был размещён контракт — опять один участник. Нет у нас ни второго, ни третьего, ни четвёртого, — подчеркнул Сергей Сегал. — Нет желающих по какой-то причине, скорее всего, это малобюджетность и наши большие требования по уборке снега. Техника у предпринимателей есть, в небольшом количестве, однако желающих, третий год, кроме «Автобазы №7» нет».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Дальнегорского городского округа был задержан 16 декабря решением Ленинского районного суда. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в новое. Следствие сообщает о причинённом бюджету Приморья и городского округа ущербе из-за действий Игоря Сахуты в размере 22 миллионов рублей.

Сам фигурант уголовного дела обвинения отрицает. На невиновности мэра моногорода настаивают и сотрудники администрации Дальнегорска, которые убеждены, что реализация программы осуществлялась в рамках закона.