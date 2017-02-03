Причиной взрыва в пригороде Парижа стал неисправный баллон с газом
В результате взрыва пострадали пять человек
Париж, 3 февраля 2017, 03:55 — REGNUM Причиной взрыв, произошедшего в пригороде Парижа вечером 2 февраля, стала неисправность баллона с бытовым газом, передаёт Le Parisien.
Сообщается, что взрыв произошёл в помещении одного из торговых павильонов. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные и спасатели.
Напомним, взрыв в коммуне Нуази-ле-Гран в окрестностях французской столицы прогремел после 22 часов по местному времени (0:00 мск). По уточнённой информации, пострадали пять человек, один из них находится в критическом состоянии.
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