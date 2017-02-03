Жертвами наводнений в Перу стали 20 человек

Лима, , 02:53 — REGNUM Жертвами наводнений и оползней, которые произошли в Перу из-за сильных дождей, стали не менее 20 человек, в числе жертв — шестеро шахтеров, погибших в шахте на юге Перу, передает Reuters 3 февраля.

По сообщению правительства, в данный момент число эвакуированных жителей различных районов страны исчисляется тысячами, наводнения разрушили сотни домохозяйств.

«Безусловно, мы не были готовы к событиям такого рода», — считает премьер-министр Перу Фернандо Савала.

Ливни происходят в Перу в это время года, однако на этот разв стране выпало неестественно большое число осадков — по мнению климатологов, данное явление связано с «перегретостью» Тихого Океана.

Сезон дождей сменил засуху, из-за которой многие районы Чили и Перу были охвачены лесными пожарами, самыми разрушительными за последние годы.

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