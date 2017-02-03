В пригороде Парижа Нуази-ле-Гран произошёл взрыв
В результате взрыва есть пострадавшие
Париж, 3 февраля 2017, 02:20 — REGNUM Во французской коммуне Нуази-ле-Гран в окрестностях Парижа вечером 2 февраля произошёл взрыв, передаёт Le Parisien.
Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие, точное количество которых уточняется. Известно, что один человек находится в критическом состоянии.
По информации издания, взрыв прогремел в одном из домов после 22:00 по местному времени. Причины его пока не установлены.
Очевидцы отмечают, что взрыв был большой силы. Жители прилегающего района сообщили, что дома «задрожали» от ударной волны.
Подробности произошедшего выясняются.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
NB!
02.02.17
Виктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
NB!
02.02.17
США: Россия и мир через пять и более лет
NB!
02.02.17
Опыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
NB!
02.02.17
Трамп — танцующий дервиш Ближнего Востока