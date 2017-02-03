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В пригороде Парижа Нуази-ле-Гран произошёл взрыв

Происшествия
В результате взрыва есть пострадавшие

Париж, 3 февраля 2017, 02:20 — REGNUM  Во французской коммуне Нуази-ле-Гран в окрестностях Парижа вечером 2 февраля произошёл взрыв, передаёт Le Parisien.

Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие, точное количество которых уточняется. Известно, что один человек находится в критическом состоянии.

По информации издания, взрыв прогремел в одном из домов после 22:00 по местному времени. Причины его пока не установлены.

Очевидцы отмечают, что взрыв был большой силы. Жители прилегающего района сообщили, что дома «задрожали» от ударной волны.

Подробности произошедшего выясняются.

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