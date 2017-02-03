МЧС не обнаружило следов падения вертолёта в Подмосковье

Полиция сообщила об обнаружении человека, заявившего о падении вертолёта, который «давал противоречивые данные»

Наро-Фоминск, Московская область, , 00:55 — REGNUM Сотрудники МЧС после сообщения о падении вертолёта в Подмосковье обследовали окрестности трёх населенных пунктов в Одинцовском и Наро-Фоминском районах, но никаких следов крушения не нашли, передаёт телеканал «Россия 24».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, пожарно-спасательные подразделения совместно с Мособлпожспасом обследовали окрестности Алабина, Селятина и Кобякова. «Никаких признаков падения воздушного судна не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Тем временем в правоохранительных органах Подмосковья сообщили, что полиция нашла человека, заявившего о падении вертолёта, в настоящее время «сотрудники полиции работают с заявителем». Отмечается, что очевидец «давал противоречивые данные, и правоохранителям пришлось обследовать несколько районов».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 2 февраля появилась информация о том, что в районе поселка Алабино в Наро-Фоминском районе разбился вертолёт.

О падении вертолёта в МЧС области сообщил очевидец, по словам которого. с возможного места падения вертолёта в небо поднимал столб чёрного дыма. К месту предполагаемой аварии были направлены оперативные службы МЧС и медики.

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