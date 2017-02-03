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Коррупция в образовании: декан в Ставрополе пойман на взятке

Происшествия
Событие в филиале Донского государственного технического университета

Ставрополь, 3 февраля 2017, 04:39 — REGNUM  

В Ставрополе декан Механико-Технологического факультета Ставропольского филиала Донского государственного технического университета попал под коррупционную статью. Он подозревается во взяточничестве.

В Ставропольском межрайонном отделе регионального управления СКР сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что декан получил от студента 28 тыс. рублей за то, чтобы поставить оценки в зачетные и экзаменационные ведомости без проверки знаний и присутствия студента. Деньги ему были зачислены на банковскую карту.

Расследование дела продолжается. Вместе с тем, ранее в прокуратуре отмечалось, что образование — одна из самых коррумпированных отраслей в регионе. Здесь зарегистрирована треть всех коррупционных преступлений в крае.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самое крупное из них — дело экс-министра образования Ставрополья Василия Лямина, который в сентябре 2016 года осужден за взяточничество к 7,5 годам колонии строгого режима. Он потребовал от директора Кисловодского государственного многопрофильного техникума взятку в размере 1 млн рублей в качестве гарантии продолжения его работы в занимаемой должности. В случае отказа, Лямин угрожал директору техникума увольнением, а в случае согласия обещал покровительство.

После скандала с министром губернатор Ставрополья обязал всех чиновников пройти проверку на «детекторе лжи».

В октябре минувшего года под статью о коммерческом подкупе попали ректор института дружбы народов Кавказа и начальник учебно-методического отдела института. Ректор подозревается в выдаче фиктивных дипломов за 180 и 120 тыс. рублей

Также она пыталась откупиться от начальника отделения по борьбе с коррупцией регионального Управления МВД, который документировал факт коммерческого подкупа, взяткой в размере 21 200 долларов США.

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