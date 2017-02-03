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В Саранске обрушилась стена детского сада

Происшествия
Никто из взрослых и воспитанников учреждения не пострадал
1 / 3 Общий вид детского сада
Иллюстрация: Stolica-s.su
Общий вид детского сада

Саранск, 3 февраля 2017, 00:36 — REGNUM  В Саранске в детском саду №6 днем 2 февраля обрушилась декоративная стена. Здание дошкольного учреждения было сдано в эксплуатацию в декабре 2012 года, сообщает портал Stolica-s.

По счастливой случайности, никто из воспитанников учреждения, а также персонала не пострадал. Детский сад рассчитан на 250 мест. Строительством занималась компания «Ремстрой», гарантийный срок составлял пять лет.

В настоящее время проводятся работы по демонтажу обрушившейся стены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2015 года на территории республики зафиксировано два аналогичных происшествия.

Так, в октябре в средней школе № 7 Рузаевки 29 октября текущего года обрушилась часть стены в кабинете географии. К счастью, никто не пострадал. На следующий день эксплуатация здания была приостановлена. Школа была построена в 1954 году, капитальный ремонт проведен 11 лет назад — в 2004 году. Кроме того, перед началом учебного года с 12 по 14 августа проведена проверка готовности учреждения. Перед началом учебного года здание школы было принято в эксплуатацию, несмотря на выявленные нарушения, в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностных лиц, входящих в состав комиссии.

В середине ноября обрушился лестничный марш между вторым и третьим этажами в здании Ромодановского аграрного техникума, в результате чего пострадала женщина. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») и ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следствие полагает, что случившееся произошло по причине «неисполнения или ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих должностных обязанностей по безопасной эксплуатации данного общежития».

«Кроме этого имеются основания полагать, что услуги по проживанию в общежитии, предоставляемые ГБОУ Республики Мордовия «Ромодановский аграрный техникум», не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — отмечали в пресс-службе Следственного комитета России.

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Обрушения зданий
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