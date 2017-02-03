Постояльцев отеля «Прибалтийская» в Петербурге отравили сладостями

Точное количество пострадавших до сих пор не установлено

Санкт-Петербург, , 00:30 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу установили, что причиной массового пищевого отравления гостей отеля Park Inn by Radisson «Прибалтийская» стали кондитерские изделия, произведенные сторонней частной фирмой. Число пострадавших от их употребления, обратившихся за помощью, достигло 60 человек, отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, массовая вспышка кишечной инфекции произошла 1 февраля среди участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице «Прибалтийская» на Васильевском острове. Точное число пострадавших неизвестно, поскольку не все обратились к медикам. Погибших и госпитализированных нет.

«Все заболевшие питались в ресторане гостиницы, при опросе указали на употребление различных блюд. Установлено, что 31.01.2017 г. участники форума употребляли кондитерские изделия производства ООО «ПИРОГРАД», — сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора

Сотрудниками ведомства на этом предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил технического регулирования.

В частности, помещения не соответствуют санитарным требованиям, оборудование находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, не хватает моечных ванн, нарушена поточность технологического процесса и так далее.

Надзорное ведомство вынесло временный запрет деятельности кондитерского производства ООО «ПИРОГРАД», материалы по нарушениям готовятся для передачи в суд по статье 3.12 КоАП РФ о запрете деятельности.

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Добавим, что органы СКР возбудили и расследуют уголовное дело по статье УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Дело взято на особый контроль в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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