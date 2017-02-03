В Москве найдено тело пенсионерки, растерзанной собаками

Москва, , 23:35 — REGNUM Недалеко от здания министерства спорта Российской Федерации в Москве обнаружено тело пожилой женщины. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает НТВ.

Сообщается, что тело женщины 1937 года рождения было найдено в Басманном районе Москвы недалеко от здания министерства спорта России. На теле были обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак.

На месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются возможные свидетели.

По предварительным данным, пенсионерка могла быть растерзана собаками, которых частное охранное предприятие использовало для охраны территории.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.