СМИ: В Подмосковье разбился вертолет
Наро-Фоминск, Московская область, 2 февраля 2017, 22:42 — REGNUM В Наро-Фоминском районе Подмосковья в районе поселка Алабино разбился вертолет, сообщает «Лайф».
О падении вертолета в МЧС области сообщили очевидцы. По предварительной информации, с возможного места падения вертолета в небо поднимается столб черного дыма.
Оперативные службы МЧС и медики выехали на место вероятной катастрофы.
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