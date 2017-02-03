Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:09:02 МСК

Похитительницей ребенка в Петергофе занялся Следственный комитет

Происшествия
Похищение ребенка была раскрыто по горячим следам
СКР СКР

Санкт-Петербург, 2 февраля 2017, 22:15 — REGNUM  Женщина, похитившая двухлетнего ребенка в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, задержана сотрудниками полиции. Ребенок возвращен родителям, а похитительница стала фигурантом возбужденного следственными органами СКР уголовного дела.

Похищение малолетнего ребенка произошло днем 2 февраля. Женщина оставила коляску с сыном возле школы №416 на Эрлеровском бульваре в Петергофе. Спустя несколько минут коляска исчезла. Позже пустая коляска была найдена у дома 106 по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна.

«Сотрудниками полиции был введен план «Перехват», был ориентирован весь личный состав ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате по горячим следам на территории Кировского района города Санкт-Петербурга была задержана женщина, изобличенная в совершении данного преступления», — сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Найденный ребенок передан родителям.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Максимальное наказание за это преступление — до 12 лет лишения свободы.

Предполагаемая похитительница ребенка доставлена в следственные органы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста

«В ходе следствия будут устанавливаться все мотивы и обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения детей
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное