Похитительницей ребенка в Петергофе занялся Следственный комитет

Санкт-Петербург, , 22:15 — REGNUM Женщина, похитившая двухлетнего ребенка в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, задержана сотрудниками полиции. Ребенок возвращен родителям, а похитительница стала фигурантом возбужденного следственными органами СКР уголовного дела.

Похищение малолетнего ребенка произошло днем 2 февраля. Женщина оставила коляску с сыном возле школы №416 на Эрлеровском бульваре в Петергофе. Спустя несколько минут коляска исчезла. Позже пустая коляска была найдена у дома 106 по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна.

«Сотрудниками полиции был введен план «Перехват», был ориентирован весь личный состав ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате по горячим следам на территории Кировского района города Санкт-Петербурга была задержана женщина, изобличенная в совершении данного преступления», — сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Найденный ребенок передан родителям.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»). Максимальное наказание за это преступление — до 12 лет лишения свободы.

Предполагаемая похитительница ребенка доставлена в следственные органы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста

«В ходе следствия будут устанавливаться все мотивы и обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.