На Ставрополье из-за непогоды закрыта дорога на Георгиевск

Ставрополь, , 22:04 — REGNUM



В Ставропольском крае из-за непогоды временно закрыт западных обход города Георгиевск. Ограничения движения для всех видов транспорта введены 2 февраля с 18:20.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, трасса закрыта на участке от 0 до 8 км. Причина ограничения в сильном боковом ветре и снежных переметах.

Сейчас дорогу расчищает снегоуборочная техника, работают наряды ДПС. Одновременно водителям предложен обходной путь через город Георгиевск.

Вместе с тем, ГИБДД сообщает об ограничении движения по трассе «Пятигорск — Георгиевск» с 10 по 13 километр. Дорога стала непроходимой с 19:00. Там проводят транспорт колоннами поэтапно в сопровождении ГИБДД.

На этом участке объезда нет.

В НГИБДД отмечают, что погода в Ставрополе создает трудности на дорогах с самого утра. В регионе снегопады, ветер и метель, на дорогах наледь.

Все это затрудняет видимость и создает опасную обстановку. На трассах дежурят наряды ДПС, работает снегоуборочная техника. Наиболее напряженная обстановка на трассах Александровского, Изобильненского, Кочубеевского, Новоалександровского, Андроповского и Шпаковского районов, а также на федеральной трассе «Кавказ».

Как ранее сообщал глава ставропольской Госавтоинспекции Алексей Сафонов, текущей зимой в крае закрывались из-за непогоды уже 18 дорог краевого и федерального значения.

Так, 23 января из-за непогоды была перекрыта трасса «Курсавка — Крымгиреевское — Александровское».

Из-за непогоды под Невинномысском пришлось спасать семью, замерзающую в сломанном автомобиле. Накануне вечером наряд ДПС увидел автомобиль на обочине федеральной трассы «Кавказ» с включенным аварийным сигналом. Выяснилось, что автомобиль сломался, обогрев не работал, а в машине замерзали мужчина, его жена и маленький ребенок.

Инспекторы пересадили людей в патрульный автомобиль. Ребенка укутали в полицейскую куртку, а сотрудники смогли завести автомобиль, включить систему обогрева. Попутным транспортом неисправный автомобиль на сцепке был отбуксирован в Невинномысск в мастерскую, а пассажиров доставили к родственникам.

А накануне на Ставрополье замерз автобус Сочи — Баку. Около 12 часов понадобилась работникам технической станции, чтобы его отремонтировать. 20 пассажиров, включая двух детей, и два водителя были эвакуированы в пункт обогрева, организованный в детском саду.

Читайте по теме: Автобус Сочи — Баку замерз на трассе Ставрополья

В 15:00 автобус продолжил движение в город Баку республики Азербайджан.