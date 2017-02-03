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В Таджикистане за год изъято почти 3,5 тонны наркотиков

Происшествия
Что на 1,25 тонны меньше, чем годом ранее
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана в момент задержания преступника
Иллюстрация: Mvd.tj
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана в момент задержания преступника

Душанбе, 2 февраля 2017, 22:00 — REGNUM  В прошедшем 2016 году в Таджикистане была пресечена деятельность 62 преступных группировок, в том числе 4 ОПГ. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Шерхон Салимзода, передает ИА «Авеста».

По его словам, за этот период были задержаны 14 лиц, которые находились в международном розыске. Ведомство провело 13 совместных операций с правоохранительными органами и 11 — с зарубежными силовиками.

Всего за год правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана изъяли 3426 кг наркотических средств, то есть на 1250 кг меньше, чем в 2015 году.

«За 2016 год сотрудниками Агентства выявлено 152 факта незаконного оборота наркотических средств, изъято 808 кг 149 г наркотиков, из которых 18 кг 377 г героина, 237 кг 267 г опиума-сырца и 543 кг 929 г наркотиков каннабисной группы», — уточнил глава АКН.

Салимзода отметил, что снижение объемов конфискованных наркотиков связано с изменением маршрута контрабанды из-за усиления контроля таджикско-афганской границы.

«К примеру, наш гражданин в прошлом году был задержан на границе Азербайджана с Ираном с 137,2 кг героина. Преступник — гражданин нашей республики, а значит, хорошо знает маршруты контрабанды наркотиков и, видимо, решил изменить путь их переброски, опасаясь, что по старым маршрутам ему это сделать не удастся», — предположил он.

Кроме того, сегодня, 2 февраля, в специализированной печи на территории головного офиса антинаркотического ведомства было сожжено 430 кг наркотиков: 6,3 кг героина, 84,8 кг наркотиков каннабисной группы, 237,8 кг гашиша и более 100 кг опия-сырца. Все они проходили в качестве вещественных доказательств по 24 уголовным делам, приговоры по которым вступили в законную силу.

«Со дня образования АКН за 17 лет путем сожжения уничтожено более 18 тонн наркотических средств», — констатировал руководитель агентства.

Напомним, через Таджикистан пролегает так называемый «Северный маршрут», по которому наркотики перебрасываются из Афганистана в другие страны Средней Азии, в Россию и далее в страны Европы.

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