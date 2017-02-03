В Чувашии завели дело на депутата Госсовета

Чебоксары, , 09:50 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госсовета республики, являющегося генеральным директором одного из промышленных предприятий, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК. Следствие считает, что он ударил колюще-режущим предметом одного из посетителей кафе, который был госпитализирован в больницу.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 28 декабря 2016 года у входа в одно из кафе в северо-западном районе Чебоксар. «Подозреваемый на почве возникших во время ссоры личных неприязненных отношений нанес один удар в область живота 32-летнему посетителю кафе. Потерпевший в последующем был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Согласно материалам уголовного дела, ему был причинен легкий вред здоровью», — говорят в следственном управлении.

Согласно материалам уголовного дела, удар был нанесён неустановленным колюще-режущим предметом. Депутатаподозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей.

Как стало известно ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела стал лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Юрий Шлепнев.

Напомним, в прошлом году после вынесения обвинительного приговора был досрочно лишён депутатских полномочий член фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Алексей Лапин. Он работал генеральным директором одной из строительных компаний. Ему инкриминировалось несколько эпизодов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 ч.1 УК РФ). Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, назначив два года условного срока. Верховный суд Чувашии изменил приговор, назначив пять лет колонии общего режима.

Читайте также: Лидер чувашских коммунистов о вине своего судимого соратника: пишем жалобы

«Вина Лапина заключается в том, что он собирал деньги у заёмщиков — это не дольщики, а те, кто участвовал в финансировании кампании. Ему дали землю в аренду, но потом три года фактически не давали строить, и он деньги не мог забрать. И продать никому не мог. Целый год там помучился-помучился, чтоб кто-нибудь купил — но кризис, ни у кого денег нет», — пояснял тогда депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов.

Читайте также: В Чувашии освободились мандаты в Госсовете и собрании депутатов Чебоксар