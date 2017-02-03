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В Чувашии завели дело на депутата Госсовета

Происшествия
Фигурантом уголовного дела стал лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Юрий Шлепнев

Чебоксары, 3 февраля 2017, 09:50 — REGNUM  В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутата Госсовета республики, являющегося генеральным директором одного из промышленных предприятий, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК. Следствие считает, что он ударил колюще-режущим предметом одного из посетителей кафе, который был госпитализирован в больницу.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 28 декабря 2016 года у входа в одно из кафе в северо-западном районе Чебоксар. «Подозреваемый на почве возникших во время ссоры личных неприязненных отношений нанес один удар в область живота 32-летнему посетителю кафе. Потерпевший в последующем был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Согласно материалам уголовного дела, ему был причинен легкий вред здоровью», — говорят в следственном управлении.

Согласно материалам уголовного дела, удар был нанесён неустановленным колюще-режущим предметом. Депутатаподозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к установлению и допросу свидетелей.

Как стало известно ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела стал лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Юрий Шлепнев.

Напомним, в прошлом году после вынесения обвинительного приговора был досрочно лишён депутатских полномочий член фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Алексей Лапин. Он работал генеральным директором одной из строительных компаний. Ему инкриминировалось несколько эпизодов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 ч.1 УК РФ). Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, назначив два года условного срока. Верховный суд Чувашии изменил приговор, назначив пять лет колонии общего режима.

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«Вина Лапина заключается в том, что он собирал деньги у заёмщиков — это не дольщики, а те, кто участвовал в финансировании кампании. Ему дали землю в аренду, но потом три года фактически не давали строить, и он деньги не мог забрать. И продать никому не мог. Целый год там помучился-помучился, чтоб кто-нибудь купил — но кризис, ни у кого денег нет», — пояснял тогда депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов.

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