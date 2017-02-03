В Латвии набирает обороты эпидемия гриппа

Рига, , 20:47 — REGNUM За неделю интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась в 2,5 раза, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ), сообщает LETA.

Самая высокая интенсивность гриппа зарегистрирована в Гулбенском крае — 837,4 случая заболевания на 100 тысяч жителей. В больницы с гриппом за неделю было доставлено 167 человек, еще 18 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией.

Также сообщается, что с начала эпидемии гриппа болезнь уже унесла жизни восьми человек. Все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, почек и другими хроническими заболеваниями. Все умершие (четыре женщины и трое мужчин) были старше 60 лет.

Напомним, 17 января ЦКПЗ официально объявил о начале эпидемии гриппа в Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии эпидемия гриппа в 2017 году началась на месяц раньше обычного, заявила эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова. Грипп может вызвать серьезные осложнения, поэтому вакцинироваться следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, напоминают специалисты. Однако, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, на сегодняшний день в Латвии от гриппа привились менее 1% населения.

Стоит добавить, что число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины. Как стало известно, самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет, и болезнь одинаково не щадила мужчин (29 смертей) и женщин (30). Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.

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