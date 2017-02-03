Отравилась газом и утонула: В Ставрополе названы причины смерти кадета

Ставрополь, , 19:50 — REGNUM



В Ставрополе воспитанница кадетской школы имени генерала Ермолова отравилась угарным газом и утонула в ванной. Таковы причины смерти в краевой столице, озвученные ИА REGNUM региональным управлением Следственного комитета.

По предварительным данным, 12-летняя девочка умерла дома, когда принимала ванну. Она сначала отравилась угарным газом, который исходил от водонагревательной колонки и потеряла сознание.

После этого девочка утонула в наполненной водой ванне.

СКР проводит проверку этих данных. Выясняет все обстоятельства произошедших. В случае выявления виновных, они будут привлечены к ответственности.

Ранее смерть девочки прокомментировал глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он призвал жителей города проверять регулярно газовое оборудование, чтобы подобные трагедии не повторялись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подобные трагедии в крае участились с наступлением холодов. 1 февраля в Кисловодске четверо человек отравились предположительно продуктами неполного сгорания газа. Двое из отравившихся — дети. Все доставлены в больницу.

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