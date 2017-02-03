Псковские власти намерены снизить число самоубийств системным подходом

Псков, , 18:51 — REGNUM В Псковской области разработан и реализуется комплекс профилактических мероприятий по снижению смертности населения от внешних причин, в том числе из-за суицидов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова на межведомственной научно-медицинской конференции «Организация и практика региональной суицидологической службы» сегодня, 2 февраля.

По её мнению, снизить уровень смертности и число самоубийств помогут системный подход и тесная межведомственная работа. Руководитель отдела суицидологии Московского научного исследовательского института психиатрии филиала Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Евгений Любов рекомендовал властям и специалистам Псковской области в профилактике суицидального поведения опираться на возможности окружающей среды и богатое культурное наследие.

По данным статистики, самоубийства являются одной из трёх самых распространенных причин смерти среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. В общей статистике смертности суициды — на 13 месте. Главными причинами были названы бедность, безработица, тяжёлые заболевания, домашние проблемы, страх перед наказанием и пресыщенность жизнью. В 90% случаев самоубийства обусловлены психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией.

Отмечалось, что в Псковской области 80% самоубийств совершают мужчины, в 70% случаев это — безработные.

К проблеме самоубийств повысилось внимание властей в связи с ЧП в посёлке Струги Красные, где погибли двое школьников.