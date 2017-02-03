Пожар на фабрике в Маниле: 10 человек находятся в критическом состоянии

Пожар начался на одной из фабрик города Дженерал Триас

Манила, , 18:31 — REGNUM Более 100 человек получили ранения в результате пожара на крупной фабрике, расположенной к югу от Манилы, столицы Филиппин, сообщает 2 февраля Associated Press.

Пожар начался на одной из фабрик города Дженерал Триас. В настоящий момент пожар полностью потушен.

В момент возгорания на предприятии, которое занимается производством частей каркасных домов, находилось примерно 5 тыс. человек. Около 10 раненых находятся в критическом состоянии, три человека пропали без вести.

Пожарные считают, что причиной возгорания послужило то, что одна из машин, которая используется в производстве теплоизоляционных материалов для каркасных домов, перегрелась.

Напомним, в 2015 году в результате пожара на фабрике по производству резиновых тапочек, расположенной в северном пригороде Манилы, погибли 72 человека.

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