Ямал — пропавший неделю назад четырёхлетний мальчик найден мёртвым

Салехард, , 17:55 — REGNUM Четырехлетний мальчик из семьи оленеводов, пропавший на Ямале неделю назад, найден мертвым. Оперативная следственная группа нашла его в трёх километрах от чума, в тундре в 120 км к юго-западу от села Сеяха (Ямальский район), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Мальчик исчез 27 января в тундровой зоне в районе села Сеяха примерно в 14:00 часов (12:00 мск). Пока мать занималась домашней работой на улице, ребёнок играл рядом с ней.

«Когда женщина ненадолго отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, и поднялась снежная пелена. А, вернувшись к жилищу, она обнаружила, что сын исчез», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Мальчика начали искать родственники. Они обратились в службу спасения только после того, как не смогли найти его сами. Спасатели разыскивали его с вечера 27 января. На момент исчезновения ребенка температура в данной местности составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду.

Причина смерти ребенка будет установлена после проведенной судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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