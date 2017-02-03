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На Алтае за крупную взятку задержан высокопоставленный полицейский

Происшествия
Начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску принял 0,5 млн. рублей за прекращение дела о мошенничестве
Оперативная съемка, фрагмент задержания за крупную взятку начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску
Иллюстрация: УФСБ РФ по Алтайскому краю
Оперативная съемка, фрагмент задержания за крупную взятку начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску

Барнаул, 2 февраля 2017, 13:54 — REGNUM  Сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю накануне задержали начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску. Как сообщает сегодня, 2 февраля, СУ СК РФ по Алтайскому краю, высокопоставленный полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, мзда (в общей сумме 500 тысяч рублей) была получена подозреваемым от директора одного из предприятий за прекращение уголовного дела о мошенничестве. Деньги полицейскому были перечислены в период с 20 по 31 января 2017 года банковским переводом на счета подконтрольного ему юридического лица.

«Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили по этому поводу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала года во мздоимстве алтайских полицейских обвинили уже дважды. Буквально сегодня Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение заместителю начальника управления — начальнику следственного управления УМВД России по г. Барнаулу в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

Кроме того, в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) обвиняется его знакомый. По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по г. Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, договорившись со своим знакомым о посредничестве путем способствования ему в достижении и реализации соглашения по получению взятки, — сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции получал различными частями взятку в особо крупном размере в виде денег на общую сумму более 1 миллиона рублей.

18 января 2017 года при получении очередной части взятки полицейский был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, аналогичная мера пресечения ранее избрана судом посреднику.

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