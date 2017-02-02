Четверг, 02 Февраля 2017 года
11:16:04 МСК

В Китае петарда привела к детонации канализационной системы

Происшествия
В результате инцидента пострадали трое местных жителей, в том числе ребенок

Чунцин, Китай, 2 февраля 2017, 10:55 — REGNUM  Зажженная петарда, брошенная в люк, стала причиной взрыва канализации в одном из жилых районов Чунцина. Детонация канализационной системы привела к серьезным разрушениям дорожного покрытия — куски асфальта и бетона были подкинуты на высоту более метра, в результате чего травмы получили 8-летняя девочка и ее родственники.

Как установила полиция Чунцина, взрыв произошел из-за того, что ребенок кинул петарду в канализацию через отверстие в люке, несмотря на запрещающие символы, нанесенные на крышку люка. Спустя несколько секунд раздался взрыв. Куски бетона и асфальта травмировали ребенка и еще двух девушек — родственниц девочки, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время все трое граждан КНР находятся в больнице, врачи сообщили, что их жизни ничто не угрожает. Известно, что у ребенка и одной из девушек сломаны руки. Власти города приступили к ликвидации последствий аварии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
Главное сегодня
NB!
02.02.17
Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
02.02.17
Экс-глава ЦРУ разоблачает «коварную» Россию
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
02.02.17
В допинг-пробе «Б» Поветкина обнаружен запрещённый остарин
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
02.02.17
Карина Саввина«Вы нам тут майдан устроите»: в Петербурге запретили встречи с депутатами
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко желает «отменить» санкции против РФ «больше всех»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Пушков: Конфликт Савченко и Порошенко будет лишь нарастать
МоскваРоссия Дело Савченко Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
ещё главное