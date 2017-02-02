Хоккеиста ВХЛ Бараева подозревают в краже в фитнес-клубе
Бараева подозревают в краже кошелька клиентки
Москва, 2 февраля 2017, 10:47 — REGNUM В Москве игрок Высшей хоккейной лиги Тимур Бараев подозревается в причастности к краже, сообщает Life.
По данным издания, Бараева подозревают в краже кошелька клиентки фитнес-клуба. Уточняется, что хоккеист работал в клубе инструктором.
Уточняется, что спортсмена доставили в полицию для дачи показаний. При просмотре камер наблюдения было установлено, что кошелек клиентки пропал из раздевалки.
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