Хоккеиста ВХЛ Бараева подозревают в краже в фитнес-клубе

Москва, , 10:47 — REGNUM В Москве игрок Высшей хоккейной лиги Тимур Бараев подозревается в причастности к краже, сообщает Life.

По данным издания, Бараева подозревают в краже кошелька клиентки фитнес-клуба. Уточняется, что хоккеист работал в клубе инструктором.

Уточняется, что спортсмена доставили в полицию для дачи показаний. При просмотре камер наблюдения было установлено, что кошелек клиентки пропал из раздевалки.